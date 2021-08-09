انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية واستقبال 102 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة، خلال اليوم الاثنين، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد 102773 طن، بينما بلغ عدد الحاويات المتداولة الصادر منها والوارد 1432 حاوية مكافئة.



وفى ذات السياق فقد بلغ عدد سفن الوصول والمغادرة 18 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 23 سفينة .



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

كانت قد انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 149 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1437 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 26 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، وقد تم دخول وخروج عدد 8218 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.