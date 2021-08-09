محافظ الدقهلية: نجاح منظومة جمع القمامة من المنازل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار التشغيل التجريبي لمنظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات بنطاق حي غرب المنصورة بشوارع (عبدالسلام عارف والترعة والصدر وآداب وأحمد ماهر والنخلة والمشاية والجمهورية وچيهان) بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الجمع المنزلي وتحت إشرافه المباشر.

وأشار "المحافظ" إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة بالكامل على باقي شوارع حي غرب المنصورة خلال أيام بعد نجاح التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن مواعيد المرور على كل شارع وإعلام المواطنين بتلك المواعيد.

منظومة جمع القمامة

وأكد "مختار" أن منظومة الجمع من المنازل الجديدة من أجل الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الصناديق من الشوارع وتجميل الشوارع للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة العريقة.

وناشد "المحافظ" أبناء مدينة المنصورة بضرورة التعاون الكامل مع فرق عمل منظومة الجمع الجديده لتحقق أهدافها وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع اليومي.

وكلف "مختار" المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة والأستاذ فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز وكافة أعضاء الجهاز بالمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لأعمال شركة جمع القمامة من المنازل وتلقي الشكاوى والتأكد من المرور على كافة المنازل بنطاق حي غرب لأخذ القمامة.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الثانية لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى يتم تنفيذها فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى والتى يتم تنفيذها بداية من 26 يونيو الماضي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

منظومة جمع القمامة

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الحملة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم أسفرت عن تحصين 140649 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أنه لا توجد أى حالات إشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع وأن مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.