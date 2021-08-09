الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: نجاح منظومة جمع القمامة من المنازل

منظومة جمع القمامة
منظومة جمع القمامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار التشغيل التجريبي لمنظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات بنطاق حي غرب المنصورة بشوارع (عبدالسلام عارف والترعة والصدر وآداب وأحمد ماهر والنخلة والمشاية والجمهورية وچيهان) بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الجمع المنزلي وتحت إشرافه المباشر.

وأشار "المحافظ" إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة بالكامل على باقي شوارع حي غرب المنصورة خلال أيام بعد نجاح التشغيل التجريبي وسيتم الإعلان عن مواعيد المرور على كل شارع وإعلام المواطنين بتلك المواعيد.

61B0F652-9785-4A66-BEC3-F535B0AD526E
منظومة جمع القمامة

 وأكد "مختار" أن منظومة الجمع من المنازل الجديدة من أجل الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الصناديق من الشوارع وتجميل الشوارع للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة العريقة.

 وناشد "المحافظ" أبناء مدينة المنصورة بضرورة التعاون الكامل مع فرق عمل منظومة الجمع  الجديده لتحقق أهدافها وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع اليومي.

وكلف "مختار" المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة والأستاذ فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز وكافة أعضاء الجهاز بالمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لأعمال شركة جمع القمامة من المنازل وتلقي الشكاوى والتأكد من المرور على كافة المنازل بنطاق حي غرب لأخذ القمامة. 

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الثانية  لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى يتم تنفيذها فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى والتى يتم تنفيذها  بداية من 26 يونيو الماضي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

64C61086-1789-4A06-9298-9B0AE683920C
منظومة جمع القمامة

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الحملة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم  أسفرت عن تحصين 140649 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أنه لا توجد أى حالات إشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع وأن مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك  بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات  والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

84B99868-5171-4D45-A83A-38F19369ABB6
منظومة جمع القمامة
الدقهلية حى غرب المنصورة منظومة جمع القمامة محافظ الدقهلية أيمن مختار

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

أثار الجدل على السوشيال ميديا.. من هو رمضان حسني زوج ياسمين الخطيب؟

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع «بلقيس» في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله