«مصر للطيران» تسيّر 69 رحلة بمطار القاهرة الدولي اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين ٩ أغسطس، ٦٩ رحلة جوية بمعدل ٥٠ رحلة دولية، و١٦ رحلة داخلية، و٣ رحلات شحن جوي، لنقل ٨٣٠٨ راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وتسير الرحلات الدولية، إلى كل من تورنتو، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تسير الشركة الوطنية للطيران الرحلات الداخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

تشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.