الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: تسجيل 35 ألفا و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 35 ألفا و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الهند إلى 31.97 مليونا، والوفيات إلى 428 ألف و309 حالة وفاة

ومن ناحية أخرى، قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت فوينوفيتش - في تصريحات اعلاميه لها إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أن سلالة "دلتا" من الفيروس حلت محل "ألفا" تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة "لامبدا".

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأم

من جانبه أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة للاتحاد الإفريقي، تحصين 1.58 في المائة من سكان القارة بلقاح كورونا حتى الآن.

وأظهرت أحدث إحصائية للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 1.71 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.56 في المائة فقط.

وأوضحت الإحصائية أن المغرب شهد تحصين 28 في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة التحصين في جنوب أفريقيا 0.57 في المائة، ونيجيريا 0.68 في المائة، وتونس 8.71 في المائة.

في غضون ذلك، بلغ إجمالي حالات كورونا لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة سبعة ملايين إصابة مؤكدة، و176 ألف وفاة بينما تعافى ستة ملايين و111 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

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