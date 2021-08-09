الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة

مركب فضائي
مركب فضائي

 تمر مركبتان فضائيتان على مقربة من كوكب الزهرة وتفصل بينهما ساعات، وستناوران لتحصيل معلومات إضافية وهما في طريقهما للقيام بمهمتيهما الأساسيتين في قلب النظام الشمسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، يعتزم المسبار "سولار أوربيتر" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وبالتعاون مع وكالة ناسا التأرجح حول كوكب الزهرة في وقت مبكر من يوم الاثنين، معتمدا على جاذبية الكوكب للمساعدة في وضعه في مسار لرصد أقطاب الشمس.

وبعد نحو 33 ساعة ستقترب المركبة الأوروبية - اليابانية "بيبي كولومبو" أكثر من الزهرة في مناورة مصممة لمساعدتها على إبطاء سرعتها بشكل حاد وآمن، لتوجيهها صوب مدار كوكب عطارد عام 2025.

وفي السياق، قالت إلسا مونتانيون مديرة عمليات المركبة "بيبي كولومبو" في مركز وكالة الفضاء الأوروبية في دارمشتاد بألمانيا: "من دون التحليق فوق كوكب الزهرة لن نتمكن من الوصول إلى كوكبنا المستهدف.. الطاقة اللازمة لدخول مسار عطارد ستكون مكلفة للغاية من حيث قدرة الدفع".

ويحمل المسباران العديد من المعدات العلمية على متنهما، بعضها سوف يستخدم في إلقاء نظرة فاحصة على كوكب الزهرة خلال رحلة المرور.

والقياسات سوف تضاف إلى تلك التي قام بها المسبار الياباني "أكاتسوكي" والذي بات بالفعل في مدار جار كوكب الأرض الأكثر سخونة.

وتخطط ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لإرسال ثلاث مهام إضافية إلى كوكب الزهرة قرب نهاية العقد الجاري.

وعلى صعيد آخر، أصدرت جامعة "ريس" الأمريكية  في وقت سابق ، بيانا أوضحت من خلاله أن بيانات من مسبار الفضاء "جونو" التابع لوكالة الفضاء ناسا، أظهر أن قراءة الجاذبية تشير إلى أن كوكب المشتري أقل كثافة وأكثر تمديدًا مما كان متوقعا وفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير، أن عالم الفلك في جامعة رئيس، أندريا إيسيلا، قال إن القراءات كانت محيرة، وإن شيئا ما قد يكون أثار النواة، وأنه بعد إجراء الآلاف من عمليات المحاكاة بالحاسوب، استنتج فريق البحث أن كوكب المشتري الشاب سريع النمو منذ حوالي 4.5 مليار عام كان يمكن أن يزعج كواكب الأجنة القريبة منه ما تسبب في حدوث تأثير هائل.

وتابع إيسيلا، أن تركيز الجاذبية القوي لكوكب المشتري تسبب في الاصطدامات المباشرة، مما جعل تأثير الطاقة العالية الكثيفة أشبه برصاصة قطعت الغلاف الجوي، وضربت جوهر الكوكب مباشرة، مضيفًا أنه قبل التصادم يكون القلب كثيفًا للغاية لأنه محاط بأجواء التصادم المباشر، ما يؤدي إلى تناثر الأشياء ويخفف النواة فتقل الكثافة.
 

 

كوكب فوق كوكب الزهرة الزهرة زهرة مركب فضاء فضائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

تصاحبها رياح سريعة.. عاصفة ترابية شديدة تجتاح مدينة أسوان (صور)

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

الرئيس السيسى يهدى والد ووالدة فريال أشرف رحلة حج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)