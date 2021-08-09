الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: وصول 261 ألف و600 جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون»

وصول لقاح جونسون
وصول لقاح جونسون أند جونسون

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عنبدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألف و600  جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.


وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيراً إلى أن الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددهم 126 مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

وصول لقاح �جونسون أند جونسون�
وصول لقاح جونسون أند جونسون

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.

 

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وصول لقاح �جونسون أند جونسون�
وصول لقاح جونسون أند جونسون

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

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وائل لطفي

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