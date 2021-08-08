الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس لص قتل ربة منزل أثناء سرقة حقيبة يدها في الجيزة

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ربة منزل أثناء محاولته سرقة حقيبة يدها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول سرقة حقيبة المجنى عليها وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتلها، وتصادف مرور قوة أمنية بمحيط الحادث، وتمكن أفرادها من مطاردته وضبطه.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها خلال سيرها بالشارع حاول عاطل سرقة حقيبتها وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض.

 

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التفكير الخرافي

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