سباق الإيرادات.. «العارف» يتراجع أمام «الإنس والنمس» و«البعض لا يذهب للمأذون» يحتفظ بالمركز الثالث

تواصل أفلام نجوم الصف الأول والتي تم طرحها بدور العرض مؤخرا حصد الإيرادات في موسم صيفي مشتعل، يتنافس خلاله كبار نجوم السينما، ومنهم: محمد هنيدي وأحمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسني.

الإنس والنمس

الإنس والنمس

واحتل النجم محمد هنيدي المركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر بفيلمه “الإنس والنمس” الذي حقق أمس إيرادات 2 مليون و650 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 10 مليون و500 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلا كبيرا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

«الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير

العارف

العارف

أما فيلم “العارف” للنجم أحمد عز فقد احتل المركز الثاني في الإيراد اليومي، ليحقق أمس إيرادات 701 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته 45 مليون و995 ألف جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

احتفظ فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبد العزيز بالمركز الثالث محققا أمس إيرادات بلغت 309 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته 35 مليون و309 ألف جنيه.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من بطولة النجم كريم عبدالعزيز بمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

مش أنا

مش أنا

وجاء فيلم “مش أنا” لتامر حسني في المركز الأخير للإيراد اليومي، حيث جمع الفيلم أمس إيرادات بلغت 216 ألف جنيه فقط ليصبح مجموع إيراداته 42 مليون و216 ألف جنيه.

فيلم "مش أنا" يشارك فيه الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كلا من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم إياد نصار.