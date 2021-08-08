يسرا اللوزى تحتفل بعيد ميلادها.. وهذه المواقف أثارت حولها الجدل

تحتفل اليوم الفنانة يسرا اللوزي بعيد ميلادها، وهي من مواليد حي الزمالك بالقاهرة، ودرست السياسة بالجامعة الأمريكية، وبعد ذلك تخصصت في المسرح والتاريخ الحديث، يسرا اللوزي ما زالت تخطف أنظار الجميع بإطلالاتها المتنوعة، وقدرتها على التمكن في الأداء الفني على جميع المستويات، سواء كان التمثيل، أو تقديم البرامج التليفزيونية إلى آخره من محتوى فني متنوع.

وأثارت النجمة الجميلة الجدل حولها في الآونة الأخيرة، لهذه الأسباب:



شجاعة يسرا اللوزي في تحدي مرض ابنتها

ظهرت يسرا اللوزي مع الإعلامية مني الشاذلي، خلال برنامج «معكم»، حيث كانت لأول مرة تتحدث عن مرض ابنتها فى عام 2017، وأوضحت أن ابنتها الوحيدة تعاني من ضعف شديد في حاسة السمع، وأنها تفاجأت بذلك بعد شهور من الولادة، وأن حملها كان طبيعيا.

وقالت: "كنت فاكرة إن بنتى نومها تقيل، إلى أن أجريت اختبار مسح سمعى، فاكتشفت أنها فاقدة للسمع، وبعد خضوع ابنتي لعملية زراعة القوقعة، قررت أن أتعلم لغة الإشارة، وتمنيت، كأم أن أعبر عن حبي لها بأي شكل قائلة: “كنت عايزة أقولها إنى بحبها وبعدها تعلمت ولقيت بنتى بتتعلم بسرعة”.

أنوشكا يسرا اللوزي امرأة قوية

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي في لقاء آخر، بصحبة الفنانة يسرا، وشرين رضا باستضافة "أنوشكا" على قناة dmc، وأوضحت، قائلة: “أنا عمري ما كنت مكسوفه من الموضوع، كنت خايفه في الأول، لكن دلوقتي، فخورة”.

ثم وصفتها أنوشكا، والفنانة يسرا بأنها مثال في منتهي الجمال للمرأة القوية.

خلاف يسرا اللوزي وأحمد السقا

تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور خلاف بين الفنانه يسرا اللوزى والفنان أحمد السقا، حيث نفت الفنانة يسرا اللوزي هذه الشائعة، ووصفتها بأنها شائعة سخيفة من خلال صفحتها على المواقع التواصل الاجتماعي، وأن السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن العمل في مسلسل" ذهاب وعودة" هو إنجاب ابنتها" دليلة"، حيث أن العمل لو عرض عليها مرة ثانية ستوافق فورا، لأنها استمتعت بالعمل مع الفنان أحمد السقا في مسلسل "خطوط حمراء".

إطلالة بشعر قصير مبعثر

في الفترة الأخيرة ظهرت “اللوزي” بإطلالة جرئية، حيث لفتت الأنظار بشعرها القصير العصري، فظهرت مرة بشعر قصير مبلل، و مرة أخرى بشعر مبعثر ناعم يميل علي وجهها، وأن دل يدل على الشجاعة والقوة.