الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شهر يوليو الأسوأ لكوكب الأرض.. أكبر موجة حرائق سجلتها الأرصاد

حرائق
حرائق

قال العلماء إن الشهر الماضي كان أسوأ شهر يوليو في العالم بالنسبة لحرائق الغابات منذ عام 2003 على الأقل عندما بدأت سجلات الأقمار الصناعية في تسجيل بيانات الطقس، مع استمرار اشتعال أجزاء من أمريكا الشمالية وسيبيريا وأفريقيا وجنوب أوروبا.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الحرائق جاءت نتيجة للحرارة الشديدة والجفاف المطول، وتسبب اشتعال الغابات والأراضي العشبية في انبعاث 343 ميجا طن من الكربون، أي حوالي خمس أضعاف الذروة العالمية السابقة لشهر يوليو، والتي تم تسجيلها في عام 2014.

وقال مارك بارينجتون، العالم في خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي بالاتحاد الأوروبي، والتي تقدر انبعاثات الكربون: “يبرز هذا بهامش واضح، الإجمالي العالمي لشهر يوليو هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت سجلاتنا في 2003”.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن سلسلة الحرائق غير المسبوقة التي وقعت الشهر الماضي، تعد الأحدث الأحدث في سلسلة من السجلات الحديثة غير المرحب بها والتي تؤكد الآثار المدمرة للاحترار العالمي الذي تسبب فيه الإنسان.

وجاء أكثر من نصف الكربون من منطقتين أمريكا الشمالية وسيبيريا والتي شهدت طقسًا حارًا وجافًا بشكل غير عادي، وفي غرب كندا والولايات المتحدة، اتبعت حرائق الغابات موجات حر شديدة وطويلة الأمد.

وفي سيبيريا، غمرت ألسنة اللهب وسحب الدخان السام الكثير من التايجا في جمهورية ساخا التي انجرفت حتى القطب الشمالي.

ويتسع نطاق الحريق العالمي ليشمل شرق ووسط البحر الأبيض المتوسط ​، حيث تواجه العديد من الدول بداية شرسة بشكل غير عادي لموسم الحرائق.

وفي الأسبوع الماضي، كانت كثافة الحرارة الناجمة عن الحرائق في تركيا أعلى بأربع مرات من الرقم القياسي الوطني اليومي السابق.

حتى الآن هذا العام ، تم حرق 128 ألف هكتار (316000 فدان) - أعلى بـ 8 أضعاف من المتوسط ​​، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

العلماء حرائق الأرصاد كوكب الأرض علماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

حريق هائل في مركب سياحي قرب كورنيش الزمالك (فيديو)

المحكمة لـ محمد حسان: مئات المتهمين شهدوا أنهم من تلاميذك

كل شيء عن لقاح الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى