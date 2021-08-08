عالميا.. إصابات كورونا تقترب من 203 ملايين والوفيات تتخطى 4 ملايين و299 ألفا

عالميا.. عدد إصابات كورونا يقترب من 203 ملايين والوفيات تتخطى 4 ملايين و299 ألفا

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المتسجد على مستوى العالم من 203 ملايين إصابة منذ بداية الجائحة العام الماضي.

وذكر موقع (وولد ميترز) المتخصص في الاحصائيات، أن عدد الاصابات بكورونا حتى صباح اليوم الأحد، بلغ 202 مليون و978 ألفًا و883 شخصًا.

وأضاف الموقع أن عدد الوفيات بلغ 4 ملايين و299 ألفًا و649 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 182 مليونًا و340 ألفًا و322 حالة، وعدد الحالات النشطة 16 مليونًا و338 ألفًا و912 حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.