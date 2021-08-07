«المناسترلي»: دعم الدولة للصناعة المحلية يمكنها من المنافسة خارجيا

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إن دعم الحكومة للصناعة المحلية يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف المناسترلي في تصريح للدستور أن الصناعة المصرية لها سمعة جيدة للغاية عالميا ولابد من دعمها للقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الدولة تعطي حاليا دعم كبير للغاية للصناعة المحلية من أجل تخفيض حجم الواردات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحث في وقت سابق مع مجموعة من رجال الصناعة، توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، لخفض فاتورة الاستيراد.

وأكد مدبولي أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، إذ تعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها رد مستحقات المُصدرين.

وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج، مشيرًا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.

وأضاف أنه توجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلاً من استيرادها، وتنفيذاً لذلك تم عقد اجتماع مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف، لخفض فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات في سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة، لافتًا إلى استعداد الحكومة كذلك للدخول في شراكات مع المُصنعين، وسنترك للمُصنعين مسئوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها.