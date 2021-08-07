السبت 07 أغسطس 2021
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عالم

العراق ينفى وجود أى معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة

قيادة العمليات المشتركة
قيادة العمليات المشتركة العراقية

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله: إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة"، مؤكدا أن الدولة هي من يسيطر على سماء البلاد، لافتا الى أنه لا يمكن لأي طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير في عموم المناطق الصحراوية، موضحا أن قاعدة (عين الأسد) تحتوي على أسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء، نافيا وجود أي معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة. 

ووصل وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري - في وقت سابق - إلى محافظة الأنبار؛ لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، وتدمير أحد أوكار تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شمال شرق البلاد.

وذكرت المديرية في بيان لها- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم استهداف أحد أوكار عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وسيارة تابعة لهم في منطقة حاوي العظيم ب‍ديالى"، مشيرة إلى أن "الاستهداف أدى إلى حرق السيارة ومقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر بالكامل".

تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، من القبض على 6 إرهابيين. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، اليوم السبت، إلقاء القبض على 6 إرهابيين في مناطق مختلفة.

وقال إنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تتواصل الجهود الحثيثة لجهاز مكافحة الإرهاب في تطهير المدن الآمنة من براثن خلايا داعـش الخبيثة.

وأشار إلى أن العمليات جاءت بعد جمع دقيق للمعلومات الاستخبارية، حيث ألقت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على خمسة إرهابيين في أقضية محافظة الأنبار، كما تم تنفيذ واجب في محافظة صلاح الدين أسفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي مع عصابات داعـش. 

وأكد أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تحظى بدعم كبير وإشراف من القائد العام للقوات المسلحة، وأن أبطال هذا الجهاز سيواصلون العمل من أجل القضاء على عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

الطائرات المسيرة الطائرات العراقية محافظة الأنبار المناطق الصحراوية قيادة العمليات المشتركة العراقية

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