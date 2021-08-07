نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة، سيكون خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مؤكدًا أنه كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له، ومع اقتراب الإعلان عن النتيجة، نستعرض في السطور التالية، 10 نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد النتيجة، بحسب ما قاله الخبراء عبر موقع "theguardian".

تتمثل النتيجة، بالنسبة للعديد من الطلاب في جميع أنحاء البلاد، نهاية رحلة واحدة وبداية رحلة جديدة، إذ سيحصل البعض منهم على الدرجات التى كانوا يريدونها، بينما سيتفاجأ البعض الآخر بمجموع لا يرقى إلى مستوى توقعاتهم، ولهذا ويتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك.

لا يجب أن تكون النتيجة هى النهاية

بالنسبة للعديد من الطلاب، قد تكون نتائج الامتحانات المخيبة للآمال يببًا لإحداث تغيير في حياتهم، فلا يجب أن يظن البعض أن النتيجة هي تحديد لحياتهم، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أولئك الذين عانوا من بعض الانتكاسات في حياتهم غالبًا ما يكون أداؤهم أفضل تحت الضغط فس العمل مقارنة بأولئك الذين لم يتم يحدث لهم ذلك.

تشجيع المعلمون أمرًا هامًا

كما يجب أن يشجع المعلمون الطلاب على التفكير في مدى استعدادهم لحياتهم المقبلة، وما الذي سيفعلونه بشكل مختلف في الخطوة القادمة؟ وما الذي يريدون تحقيقه في المستقبل؟ بغض النظر عن الدرجات التي حققوها حاليًا.

وضع الأهداف

وفقًا لدراسة حديثة حول الطلاب ومرونتهم، فإن مفتاح النجاح هو النظر في الصورة الكبيرة وكذلك التفاصيل الصغيرة، لهذا فإن وضع الأهداف سيساعد الطلاب، على البقاء متحمسًا إذا لم تكن نتائجهم كما كانوا يأملون.

التحلى بالمرونة والتكيف

يساعد التحلي بالمرونة على الحفاظ على الرؤية المستقبلية، فكتبت جودي بيكولت في كتابها My Sister's Keeper: أن "القدرة البشرية على تحمل العبء مثل الخيزران، فأنها سوف تصبح أكثر مرونة بكثير مما كنت تعتقده للوهلة الأولى"، ولهذا فإن تشجيع الطلاب على التكيف هو مهارة حياتية تؤتي ثمارها لفترة طويلة بعد معرفة النتيجة.

لا تبقى بمفردك

كلما زاد انعزال الطلاب وانفرادهم بأنفسهم، كلما زاد احتمال تفكيرهم في القرارات السيئة، ويؤدي هذا إلى زيادة التوتر والإحباط ، لكن الطلاب الذين يحيطون أنفسهم بأشخاص طيبين ويطلبون المساعدة يكونون أفضل استعدادًا للتعامل مع المواقف العصيبة .

وغالبًا ما يرى المراهقون طلب المساعدة على أنه علامة ضعف، لكن تشجيع الطلاب على طلب الدعم، قد يساعدهم على رؤية الأشياء من منظور آخر واتخاذ قرارات أكثر استنارة في أكثر الأوقات الحاسمة في حياتهم.