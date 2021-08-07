إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم «ميكروباص» ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: مدحت ماهر يونان، 52 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه، وأحمد كمال محمد 41 سنة مصاباً بجرح قطعي بالوجه وكدمات بالجسم ومحمود يوسف محمود 24 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع.

كما أصيب أحمد مصطفى عبد العظيم 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر الساق الأيسر، وحسين أحمد إبراهيم 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، ومحمود محمد محمود 26 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.