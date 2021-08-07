السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو» يوقف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث 5 أيام.. تعرف على السبب

الخط الثالث
الخط الثالث

أعلنت شركة RATP الفرنسية، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق- الخط الأخضر- أنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، فقد تقرر إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو، وهي محطات: قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وحسب بيان رسمي لها، فإنه سيتم وقف العمل بالـ4 محطات، ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة، وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وأشار البيان إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وقامت وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الفترة المذكورة لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قد قال، في تصريحات سابقة، إن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.

وأضاف «الوزير»، في بيان، أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية- إنشاء شركة للخدمات المتكاملة- إنشاء شركة للنقل المتميز: «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي»- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع- إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين- مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية- إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

ووجّه الوزير، قيادات وزارة النقل، اليوم، بتحضير قائمة بالمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر، وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الإسبانية وتقوم بإعداد المستندات الخاصة بها، وثالثة  للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها، والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للإدارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية أمام الشركات الإسبانية، حيث أكد الوزير أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل.

واختتم بأن هناك 6 قطارات الجو الجديدة التي تم التعاقد عليها، وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو تشكل فرصا إيجابية أمام الشركات الإسبانية العاملة في مجال إدارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات، وذلك من أجل الوصول لمستوى خدمة تليق بالمواطن المصري.

 

4 محطات الأربعاء المترو الخط الثالث الخط الثالث للمترو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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