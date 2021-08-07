أسعار تذاكر القطارات خطوط القاهرة – طنطا – الإسكندرية للروسي والمكيف

تنشر الدستور أسعار تذاكر القطارات، وذلك للتسهيل على المواطنين حجز التذاكر من خلال المواقع الخاصة بهيئة السكة الحديد، ونسلط الضوء على أسعار تذاكر على خط القاهرة – الإسكندرية.

أسعار تذاكر القطارات خطوط القاهرة – طنطا – الإسكندرية

ووفقا لما جاء في منشور هيئة السكة الحديد الخاص بتسعيرة التذاكر، فأسعار القطارات على خط القاهرة – بنها للقطارات المكيفة 35 جنيها، و25 للدرجة الثانية مكيفة، والقطار الروسي 15 جنيها، وقطار تحيا مصر 6 جنيهات، والمميز 3 جنيها، أما عن القاهرة وحتي محطة قويسنا فتبلغ سعر التذكرة 40 جنيها للدرجة الأولى مكيف، والدرجة الثانية 30 جنيها، وقطار الروسي 15 جنيها، وتحيا مصر 8 جنيها والمميز 4 جنيهات.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة حتي بركة السبع

أما عن خط القاهرة وحتي محطة بركة السبع، فتبلغ سعر التذكرة 40 جنيها للدرجة الأولى مكيف والدرجة الثانية 35 جنيها، وقطار تحيا مصر 8 جنيهات، والقطار الروسي 15 جنيها، والمميز 4 جنيهات، أما عن المسافة من القاهرة حتي محطة طنطا فتبلغ سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 45 جنيها، والدرجة الثانية 35 جنيها، والروسي 20 جنيها، والقطار تحيا مصر 20 جنيها، و12 جنيها للقطار تحيا مصر والمميز 6 جنيهات.

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أسعار تذاكر القطارات من القاهرة حتى الإسكندرية

أما عن المسافة بين القاهرة حتى الإسكندرية 70 جنيها للقطار المكيف درجة أولى و 55 للدرجة الثانية والقطار تحيا مصر 20 جنيه، و35 جنيها للقطار الروسي و10 جنيهات للقطار المميز.

التأخيرات المتوقعة اليوم السبت فى مواعيد قطارات هيئة السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٨٥ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط لمدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة ٧٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٨٥ دقيقة