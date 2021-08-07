ارتفاع إصابات كورونا فى صفوف من تلقوا التطعيم فى باكستان

ارتفع معدل الإصابة بـ«كوفيد- 19»، مجددًا بين من حصلوا على تطعيم كامل في باكستان، ما أثار مخاوف جديدة في وقت تكافح فيه البلاد من أجل احتواء انتشار سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة، إن حوالي 10% من حالات الإصابة من جديد في إقليم البنجاب بوسط البلاد قد تم تسجيلها بين أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، ومعظمهم تم تطعيمهم بجرعات لقاحي ساينوفارم أو سينوفاك الصينيين.



وذكر شكور خان، من إدارة الصحة في البنجاب، أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن اجتاحت سلالة دلتا جميع المدن الرئيسية، وكان قد تم رصد سلالة دلتا أولًا في الهند المجاورة.

وذكر سعيد غني، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في كراتشي، تلك المدينة الواقعة بجنوب البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، أن سلالة دلتا تمثل الآن 100% من حالات الإصابة الجديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.