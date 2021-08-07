السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق 3 شباب بدمياط

رأس البر
رأس البر

لقي ثلاثة شباب من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في البحر في مدينة رأس البر بدمياط اليوم الجمعة شقيقان ونجل عمهم من مدينة المحلة، مصرعهم بشاطئ راس البر.

 

ولقي علاء خالد عيد 19 سنة، ومحمد علاء عيد 20سنة وخالد علاء عيد 17 سنة.

 

تم إخطار قوات الإنقاذ البحري لانتشال جثامين الشباب وتم انتشال جثامين شابين بينما لا تزال الجهود مبذولة لانتشال جثمان الشاب الثالث.

 

وفى سياق متصل تابعت، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات لرواد المدينة الذين يتوافدون عليها من مختلف محافظات الجمهورية خلال فصل الصيف، كثفت الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة اللواء حسين لبيب جهودها خاصة مع زيادة اقبال المواطنين.

 

وتوافرت جميع الخدمات وتواجد نقاط الإسعاف و مراكز تجميع الأطفال التائهين والمعدات البحرية و أيضاً نشاط مكثف لفرق الإنقاذ الذين يتواجدون منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم حتى غروب الشمس على شواطئ المدينة ، ومع نهاية نهار يوم الجمعة، أوضحت الوحدة المحلية فى البيان الصادر عنها إنتهاء اليوم دون حدوث أي حالات غرق، بعد إنقاذ ٣٨ حالة و تسليم ٣٤٣ طفل تائه إلى ذويهم.

 

وشهدت مدينة رأس البر بدمياط برئاسة  اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف. 

دمياط محافظ دمياط راس البر منال عوض مصطاف

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وائل لطفي

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