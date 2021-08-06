الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرس الحدود فى لاتفيا يعتقل 28 مهاجرا عراقيا

حرس الحدود في لاتفيا
حرس الحدود في لاتفيا

قالت وكالة حرس الحدود في لاتفيا، اليوم الجمعة إن 28 مهاجرا عراقيا اعتقلوا لعبورهم بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في الأيام القليلة الماضية.
وجاء في بيان الوكالة، الذي نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات عبور غير شرعي للحدود في الأيام القليلة الماضية واعتقل 28 شخصا في المجمل.
وأضاف البيان "بدأ تحقيق جنائي في عملية الاتجار بالبشر. تم إرسال المهاجرين إلى مركز احتجاز".
وتم احتجاز آلاف المهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العام.
ويتهم زعماء الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين بالعبور للرد عليها لفرضها عقوبات اقتصادية على مينسك، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل تكاليف تعزيز الأمن على الحدود.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" يانس ستوليبنبيرج، إن لاتفيا تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية تطوير عمل الحلف ودعم قدرته على تحقيق الدفاع الجماعي، مشيدا بإسهام لاتفيا سياسيًا وعسكريًا في أنشطة الحلف وبرامجه، موضحًا أن وزراء خارجية الناتو سيعقدون اجتماعهم القادم في لاتفيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناتو صباح اليوم في ختام زيارة قام بها وزير خارجية لاتفيا اينجر رينجيفيتش لمقر الحلف في بروكسل؛ لبحث ترتيبات اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو الثلاثين المقررة في ديسمبر القادم والتي عرضت لاتفيا استضافتها في عاصمتها ريجا.

كما ناقش وزير خارجية لاتفيا خلال زيارته لمقر الناتو التي بدأت في التاسع من الشهر الجاري مجمل الأوضاع الأمنية في منطقة البلطيق والبحر الأسود، وجهود الناتو مع حلفائه في شرق أوروبا، وكذلك ناقش مع مسؤولي الحلف وقياداته العسكرية أمورا تتعلق بالتدريب المشترك لقوات الحلف على أراضي لاتفيا وجهود بلاده لوضع استراتيجية تطوير عمل الحلف بحلول العام 2030 موضع التطبيق.

ريجا مهاجرون لاتفيا حرس الحدود في لاتفيا العراق

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وائل لطفي

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