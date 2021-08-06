الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: إعطاء 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أنه تم إعطاء 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.
ووفقا للبيانات يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ188 ألفا و691 جرعة في اليوم الواحد، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 32 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.44 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و601 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و27 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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