انطلاق حملة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية فى الإسماعيلية.. غدًا

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا السبت، حملتها المجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية”، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية.

ويشهد فعاليات افتتاح الحملة المجانية، الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية والدكتور محمد العقاد مدير عام العلاجي بهيئة الرعاية الصحية والدكتور عادل حسان مدير المجمع الطبي وأعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم .

ودعت الحملة سيدات الإسماعيلية للحضور وإجراء الكشف، خاصة أن الحملة لا تقتصر على الكشف المبكر والوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم، بل سيتم تحويل الحالات التي ستظهر عليها الأعراض للطبيب المختص لعلاج الحالات المصابة حتى الشفاء.

وتستهدف الحملة، إجراء الكشف على نحو 1.1 مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

وكانت محافظة الإسماعيلية انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

وانطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي “مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبوخليفة".

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، منها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سريرا، منها 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات مركزة، و14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

أما مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، فيضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

ومستشفى أبوخليفة تضم نحو ما يزيد على 130 سريرًا و22 غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة و5 غرف عمليات كبرى وقسما خاصا للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وأضاف: يعد مستشفى أبوخليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.