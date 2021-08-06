الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الطاقـــة..والتنمية المستدامة» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية الخميس

دكتور حسن لطفي رئيس
دكتور حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفــى، ندوة "الطاقـــة.. والتنميــة المستدامـــة"، بحضور المتحدث الرئيسي بالندوة المهندس أسامة كمال - رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية (سابقا)، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق  ١٢ أغسطس الجاري بقاعة مؤتمرات النقابة بالشاطبي.

وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة بالاسكندرية، أن الندوة سيتم بث فعالياتها أونلاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، كذلك سيتم إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على سلامة المهندسين.

 
وأضاف أنه سيتم إستقبال كافة الأسئلة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإجابة عليها عبر البث المباشر.

وأشار إلى أن الندوه تهدف الى إلقاء الضوء على التحديات العالمية التى تواجه القضايا  الرئيسية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وإستراتيجية مصر في مجال الطاقة، والتعاون الدولي في مجال رفع كفاءة الطاقة، وكيفية الحد من تأثيرات الطاقة على البيئة، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي، وتغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك غير المستدامة للطاقة والتي تتسبب في إهدار الموارد الطبيعية وحدوث التلوث الذي يهدد البيئة.

كما أضاف أن الندوة تهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على أنماط الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تحقق التنمية المستدامة، وأيضا مناقشة الطموحات والتحديات التى تواجه التنمية المستدامة القائمة على الطاقة المستدامة، ودور القطاع الهندسي في التنمية المستدامة، بالإضافة الى إقتصاديات الطاقة.

وكانت قد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة بعنوان"تطبيقات النانوتكنولوجي في الصناعة"، حاضر فيها الدكتور عبد الهادى قشيوط - المدير التنفيذي لمركز تميز الدراسات المتقدمة والمستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وقال الدكتور حسـن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أن هدف الندوة إلقاء الضوء على تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجالات الصناعة المتنوعة، واستخداماتها حول العالم، وتعريف أودية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ودورها فى تطوير تقنية النانو، وكذلك أهمية ربطها بصناعة النانو تكنولوجي.

نقابة المهندسين لجنة الصناعة والطاقة الإسكندرية التنمية المستدامة المهندسين القطاع الهندسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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