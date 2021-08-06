الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنهى استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو

عملية نقل مركب الملك
عملية نقل مركب الملك خوفو

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو "مركب الشمس" من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصرى الكبير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إجراءات مكثفة.

إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث، حيث تقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 6 الجارى، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء فى التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف في اتجاه المتحف المصرى الكبير.

الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور، وذلك على النحو التالى:

 التحويلة الأولى: للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات، فيميناً المطلع المؤدى لاتجاه طريق الواحات، فيميناً مطلع الطريق الدائرى اتجاه المريوطية، والاستمرار فى السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى للوصول لمناطق ميدان الرماية. 

- التحويلة الثانية: للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوى متجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5، والاستمرار بالسير والنزول اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى، واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدى إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية. 

- التحويلة الثالثة: للقادم من أعلى الزراعى ووصلة المريوطية من أعلى الدائرى ويرغب فى النزول يساراً اتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدي اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى، والدوران والعودة من المأموى الأوسط لفندق الواحة اتجاه الدائرى، والصعود من المطلع الأول للطريق الدائرى والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبينى اتجاه ميدان الرماية.

 

وزارة الداخلية مركب الشمس الملك خوفو المتحف المصري الكبير الهرم المنطقة الأثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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