أزمة نفسية وراء انتحار شاب في المرج

كشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة المرج أن ضائقة نفسية وراء انتحار شاب بدائرة القسم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى بأحد الشوارع وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أم كونها حالة انتحار.

وقال أحد شهود عيان إن الشاب انتحر، فقد ألقى بنفسه من الطابق العاشر وأن جسده تهشم جراء السقوط من هذا العلو.

وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بالواقعة، أمر باستكمال تحريات رجال مباحث المرج حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.