نقيب محامي دمياط يعلن انتهاء مشكلة الشهادات المميكنة

التقى نقيب المحامين بدمياط ياسر أبو هندية، بالمستشار أشرف الخولي رئيس الاستئناف العالي مأمورية دمياط، بشأن مشكلة الشهادات المميكنة.

وذكر النقيب الفرعي في بيان له، أنه تم إنهاء مشكلة الشهادات المميكنة (تاريخ الحكم والإعلان)، مع التفرقة بين الحكم الغيابي والحضوري.

وفي سياق آخر، وجه الشكر لرئيس مأمورية استئناف دمياط لما يبذله من جهد كبير فى المحكمة، ورؤيته المستقبلية للعام القضائي القادم التي ستفيد القاضي والمحامي والمتقاضي

فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإضافة محمد عبدالستار بدر عضو مجلس النقابة العامة، إلى اللجنة المختصة بدراسة تعديل مقدار المعاش.

وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى القرار الصادر بتشكيل اللجنة المختصة بدراسة تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين وفق القواعد المقررة قانونا، فإنه يضاف إلى عضوية اللجنة محمد عبدالستار بدر المحامي بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة.

وأكد عطية، أن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح وأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في أن الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير، و تعظيم عائدات أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.

كما لفت إلى اهتمامه بإدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن رغبتها في تأجير عدد أربعين شالية داخل سور على الممشى السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (خمسة الآف جنيه) تدفع في خزينة النقابة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

كما أعلنت أيضًا عن رغبتها في تأجير عمارتين داخل المركز السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (ألف جنيه لا غير) تدفع في خزينة النقابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.