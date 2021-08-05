مختار: الدقهلية تعد نموذجًا يحتذى به فى التعامل مع المخلفات الصلبة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأعضاء فريق العمل واستشاريو مشروع تطوير مصرف كيتشنر، الذي ضم كلا من السيد كريستوفر إيدج مدير فريق العمل، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة إدارة النفايات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ميشال صليبا خبير إدارة معالجة المخلفات الصلبة، والدكتور أحمد خليل نائب مدير فريق العمل والمهندسة لبنى شاهين مساعد إداري للمشروع، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام شئون البيئة والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني للمخلفات بديوان عام المحافظة.

اجتماع محافظ الدقهلية

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع شرحا تفصيليا لجوانب مكون المخلفات الصلبة في إطار مشروع التطوير للمصرف المشار إليه الذي يتم تنفيذه بنطاق مركزي نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

هذا وقد أوضح محافظ الدقهلية أن مكون المخلفات الصلبة يتضمن في نطاق مركز نبروه رفع تراكمات مقلب القمامة وإنشاء محطة وسيطة مكان المقلب ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للقمامة، وفي نطاق بلقاس يتضمن تأهيل وإغلاق مقلب قلابشو وتطوير مصنع المعالجة والفرز في موقع بلقاس وأيضا رفع منظومة الجمع والنقل، مضيفا أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المذكورة والمقرر تنفيذها ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بنطاق المحافظة تقدر بـ250 مليون جنيه.

اجتماع محافظ الدقهلية

وأضاف "مختار" أن مشروع مصرف كتشنر يسهم فى تحقيق أهداف للتنمية المستدامة التي تشمل الصحة الجيدة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، ومجتمعات محلية مستدامة من خلال المشاركات التي تحقق الأهداف.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تعد نموذجا يحتذى به في التعامل مع المخلفات الصلبة والصحية، مشيرًا إلى أنه تمت تغطية المحافظة بحزمة من مصانع القمامة في كل من سندوب وميت غمر والمنزلة وبلقاس ودكرنس.

هذا وقد تقرر خلال الاجتماع البدء فورا ومن الأسبوع القادم رصد المعدات المقترحة وعرض الخرائط التحسينية لجوانب المشروع وقيام فريق العمل الطبوغرافي بمسح أماكن التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات المقررة لتنفيذ المشروعات.

اجتماع محافظ الدقهلية

الجدير بالذكر، أن مصرف "كتشنر" يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعاون الدولى التي تنسق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والإسراع بتنفيذ مرحلة المخلفات الصلبة فى مشروع مصرف كتشنر المشار إليه.