الشوربجي: نعمل على إنجاح «الأهرام» وإعادتها لسابق عهدها

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنيه للصحافة، إنه يدرك جيداً قدر مؤسسة الأهرام، فهي قاطرة الصحافة المصرية والعربية، وأنه أكثر غيرة على مؤسسة الأهرام وداعم لها بقوة متمنيا النجاح لها.

وأضاف الشوربجي، خلال كلمته باحتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على إصدار العدد الأول: "منذ أن توليت المسئولية وأنا أعمل على نجاح مؤسسة الأهرام وبالعمل والجهود المبذول وبالعمل ستنهض الأهرام رغم المشكلات والملفات التى لم يتطرق اليها أحد منذ سنوات طويلة".

واستطرد: "أتمنى أن يكون هناك في الأهرام راديو وتليفزيون الأهرام"، موضحا أنه لم يوقف الصحف المسائية ولكنة قام بتحويلها من إصدار ورقي إلى إلكتروني، وكانت هناك إصدارات ورقية تقوم بتوزيع 300 نسخة والآن تحولت الـ300 إلى 3000.

وكشف الشوربجي عن إعادة تدوير أصول الأهرام من أجل زيادة الدخول وتحسن الأحوال الأفتصادية التى تعود بالإيجاب على المحتوى الذي يؤدي إلى زيادة التوزيع والانتعاشة الاقتصادية المرجوة.

وفي وقت سابق، استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية وبين الجامعة فى المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان

فى بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة برئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة بقلب الدلتا.

وأشاد الشوربجي بمشروع مستشفى 900900 الجديد الذي أطلقته الجامعة ليكون أول مستشفى جامعي ذكي بمواصفات عالمية يتم إنشاؤه فى مدينة المحلة الكبرى، موضحا أن ذلك المشروع يدعم القطاع الصحي بالغربية ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمحافظات الدلتا.

كما أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي بمواكبة الجامعة للجديد في عالم الذكاء الاصطناعي بامتلاكها وحدة روبوت ذكي بكلية الهندسة لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا والاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي واستحداث برامج فى أحدث العلوم لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.