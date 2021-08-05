الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الشوربجي: نعمل على إنجاح «الأهرام» وإعادتها لسابق عهدها

اجتماع الهيئة الوطنيه
اجتماع الهيئة الوطنيه للصحافة

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنيه للصحافة، إنه يدرك جيداً قدر مؤسسة الأهرام، فهي قاطرة الصحافة المصرية والعربية، وأنه أكثر غيرة على مؤسسة الأهرام وداعم لها بقوة متمنيا النجاح لها.

وأضاف الشوربجي، خلال كلمته باحتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على إصدار العدد الأول: "منذ أن توليت المسئولية وأنا أعمل على نجاح مؤسسة الأهرام وبالعمل والجهود المبذول وبالعمل ستنهض الأهرام رغم المشكلات والملفات التى لم يتطرق اليها أحد منذ سنوات طويلة".

 واستطرد: "أتمنى أن يكون هناك في الأهرام راديو وتليفزيون الأهرام"، موضحا أنه لم يوقف الصحف المسائية ولكنة قام بتحويلها من إصدار ورقي إلى إلكتروني، وكانت هناك إصدارات ورقية تقوم بتوزيع 300 نسخة والآن تحولت الـ300 إلى 3000.  

وكشف الشوربجي عن إعادة تدوير أصول الأهرام من أجل زيادة الدخول وتحسن الأحوال الأفتصادية التى تعود بالإيجاب على المحتوى الذي يؤدي إلى زيادة التوزيع والانتعاشة الاقتصادية المرجوة.

وفي وقت سابق، استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية وبين الجامعة فى المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان

فى بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة برئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة  بقلب الدلتا.

وأشاد الشوربجي بمشروع مستشفى 900900 الجديد الذي أطلقته الجامعة ليكون أول مستشفى جامعي ذكي  بمواصفات عالمية يتم إنشاؤه فى مدينة المحلة الكبرى، موضحا أن ذلك المشروع يدعم القطاع الصحي بالغربية ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمحافظات الدلتا.

كما أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي بمواكبة الجامعة للجديد في عالم الذكاء الاصطناعي بامتلاكها وحدة روبوت ذكي بكلية الهندسة لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا والاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي واستحداث برامج فى أحدث العلوم لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

 

استحداث مستشفى المحلة الكبري جامعة طنطا الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006