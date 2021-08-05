الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

فى ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية نظرًا لشدة الموجة الحارة التي تتعرض لها جميع أنحاء الجمهورية، بدأ ملايين المواطنين والمستهلكين فى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف. 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

زادت معدلات البحث بدرجة كبيرة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف خلال الأيام الحالية، بعد إتاحة الشركة القابضة للكهرباء عدة طرق للاستعلام عنها لهذا الشهر إلكترونيًا وهاتفيًا نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة جميع المشتركين في الخدمة وتحقيق التباعد الاجتماعي. 

وفرت الشركة القابضة للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لهذا الشهر عن طريق الهاتف، لجميع المواطنين المشتركين فى الخدمة ولديهم عدادات كهرباء قديمة وليس عن طريق الكارت، والتى يتم الاستعلام عنها فى بداية كل شهر من أجل تحصيلها ودفع قيمتها المالية. 

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منصة الكهرباء الموحدة.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

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«الكهرباء»: التحكم في فاتورة الاستهلاك من فوائد استخدام العدادات الذكية

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من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الموقع الرسمي

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أحدث الطرق للـ استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. خطوات ولينك

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

فى البداية  للبحث عن فاتورة الكهرباء يتم الدخول على رابط موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة للتسجيل من هنا.

 يتم بعد ذلك الدخول على أيقونة الخدمات على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك  كما يتم الضغط على الأيقونة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر، ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها المشترك في الخدمة يتم بعد ذلك إدخال الإسم الخاص بالمشترك مع إدخال رقم عداد الكهرباء أيضًا.

يتم الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر فى النهاية. 

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة سداد الفواتير المستحقة شهريا بعدة طرق إلكترونية منها المحافظ الخاصة على التليفون المحمول وفروع ماكينات الصراف الآلي وشركات الدفع الإلكتروني مثل أمان وفورى التى تصل إلى حوالى 120 ألف فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطبيق خاص يتم تنزيله على التليفون المحمول، حفاظا على صحة المواطنين خلال الفترة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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