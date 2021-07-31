«الكهرباء»: التحكم في فاتورة الاستهلاك من فوائد استخدام العدادات الذكية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استخدامات العدادات الذكية تحقق عشرات الفوائد لصالح المشتركين وخدمات توزيع الكهرباء في الوقت نفسه، ولكن من أبرز هذه الفوائد لصالح المشتركين تتلخص في إتاحة التحكم في فاتورة أو كمية الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية في الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أو الصناعية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا العدادات الذكية التي تتلقي الأمر وتنفذه ضمن خواصها المعدة من أجلها، هذا بالإضافة إلي الإنذار والتنبيه للمشترك عند اقتراب تخطي الاستهلاك المحدد.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فوائد استخدام العدادات الذكية للمشتركين تتضمن:

1-القضــاء علــى الشــكاوى مــن زيــادة اإلســتهالك بســبب بعــض القــراءات الوهميــة للكشــافين.

2-كما يمكــن للمشــترك أو مــن ينــوب عنــه الشــحن فــى أى وقــت مــن مراكــز الشــحن المخصصــة ومــن خــال التليفــون المحمــول قبــل الاســتهلاك أو بعــد الاســتهلاك، يضــاف الرصيــد الجديــد للرصيــد المتبقــى حتــى نفــاذه حســب الاســتهلاك.

3-يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، و يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهرعلى الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثلالرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ و الوقت.

4-واســتهلاك الشــهر الحالــى بالكيلــو وات ســاعة، وأقصــى حمــل بالأمبيــر والكيلــو وات، واستهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق، والاسـتهلاك الكلـى التراكمـى مـن وقـت التركيب، بالتاريـخ واليـوم و الشـهر والسـنة و الوقـت، هذا بالإضافة إلي إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت والتاريخ، ورسـائل نصيـة مـن شـركة الكهربـاء علـى الشاشـة مثـل قبـول الـكارت وزيـادة الحمـل عـن التيـار المبرمـج للعـداد.

4-القـدرة علـى وضـع حـدود للحمـل وتنفيـذ الدفع المقـدم بالعدادات للمســاعدة علــى الإنفــاق فــي حــدود الميزانيــة لتحســين إدارة اســتهلاك الكهربــاء، وتحســين وتوفيــر طــرق ســداد أفضــل.

5-إذ يتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلى الذي يتميز باستخدامه كعدادات مسبوقة الدفع بجودة عالية يتيــح للمســتهلك إمكانيــة ضبــط العــداد علــى قيمــة اســتهلاك معينــة خـلال الشـهر ويقـوم العـداد بإنذاره حــال قــرب نفــاذ الرصيــد.