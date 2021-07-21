الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منصة الكهرباء الموحدة.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

منصة الكهرباء الموحدة.. استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.. يتسأل الكثير عن طرق الاستعلام عن سعر الاستهلاك لفاتورة الكهرباء، عبر محرك البحث “جوجل” وذلك عبر انتشار التقنيات الإلكترونية الحديثة من خلال التطبيقات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي.

 

تستعرض "الدستور" منصة الكهرباء الموحدة.. استعلام عن فاتورة الكهرباء 2021.

 

رابط استعلام فاتورة الكهرباء 2021

رابط الاستعلام: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx


أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تعزيز جميع الخدمات للمشتركين في كافة أنحاء المحافظات، وخاصة بما يتعلق في خدمة التسجيل لقراءات الاستهلاك الشهري ومعرفة قيمة الاستهلاك المستحقة في كل شهر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المحدد من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالشركة شمال القاهرة  لتوزيع الكهرباء.

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص إلى أن هناك بعض الخدمات المقدمة المتاحة للمشتركين شهدت شهدت خلال تلك الفترة السابقة تطوير ملحوظ في كافة مستويات الخدمة والجودة والفائدة للاستفادة منها وخاصة بما يتعلق بخدمات طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركات التوزيع للكهرباء علي مستوي جميع المحافظات.
 

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن من خلال خدمة الاستعلام عن الفاتورة للكهرباء، يتاح للمشترك أن من خلال التطبيق يقوم بعمل عدد من الخطوات التي تسهل عليه تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة في العداد الإلكتروني أو مسبق دفعه بالمنزل، ولذلك يتاح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري المطالب بالسداد لجميع الشركات التوزيع  علي مستوي أنحاء المحافظات.

 

ويتاح لجميع المشتركين في شركات توزيع التسع علي مستوي جميع المحافظات الاستعلام ومعرفة قيمة الفاتورة للكهرباء من خلال منازلهم  عبر الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص الرسمي للشركة بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهي أحدي الشركات التابعة للشركة الكهرباء القابضة في مصر والتي تنصم لها 9 شركات توزيع للكهرباء في مستوي جميع المحافظات.

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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