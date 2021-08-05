رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام 2021 الإلكتروني الموحد لجميع المحافظات

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية، الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوي سواء العام أو الفني، عبر محرك البث جوجل، على رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام 2021 الإلكتروني الموحد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة هذا العام، تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم للتقديم بالمرحلة الثانوية سواء الفنية أو العامة، على مستوى الجمهورية.

تقديم الصف الأول الثانوي العام 2021 الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي العام 2021 الالكتروني الموحد الذي يمكن الطلاب من التقديم في المدارس الثانوية المختلفة التي يرغبون بها.

ومن المقرر أن تعلن كل محافظة النتائج الخاصة بها وفقاً لتنسيق القبول الذي سيتم تحديد، وستقوم الإدارات التعليمية المختلفة، بإعلان موعد استلام ملفات التقديم الورقية بالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المصرية.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين فى التقديم للصف الأول الثانوي 2021 الدخول عبر الربط الإلكتروني.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المصرية، الطلاب والأهالي، بضرورة اتباع التعليمات الموجودة داخل الرابط، وكتابة البيانات بطريقة صحيحة حتى تكتمل الخطوات ويتم التقديم بالفعل.

ويجب على الطلاب وأولياء الأمور، اتباع الخطوات التالية فى التقديم للصف الأول الثانوي 2021 وهي كالآتي:

الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة للتقديم للصف الأول الثانوي من هنا.

تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة للطالب

تعطي كل مدرسة للطالب بريد إلكتروني للتقديم من خلاله.

بعدها اضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسمك كما مكتوب في شهادة الميلاد، أو في الشهادة الإعدادية الخاصة بك.

ثم اضغط على زر الدخول إلى التنسيق، ستظهر لك صفحة بها المدارس التي يمكنك التقديم لها، وخريطة التنسيق لكل مدرسة بها الحد الأدنى للدرجات.

في صفحة الرغبات اكتب المدارس التي ترغب في التقديم إليها، ثم اضغط على زر مراجعة الرغبات وبعدها الحفظ.