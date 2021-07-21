رابط التقديم للصف الأول الثانوى وآخر موعد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة

يبحث كثير من الطلاب عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي وآخر موعد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة عبر محرك البحث "جوجل".

وتستعرض "الدستور" رابط التقديم للصف الأول الثانوي وآخر موعد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم طلبات للطلبة الناجحين في مرحلة الشهادة الإعدادية من خلال رابط التنسيق في مرحلة الثانوية العامة والتقديم لصف أولى ثانوي من يوم الأربعاء السابق، وذلك للإتاحة لجميع الإدارات التعليمية اختيار المقبولين إلكترونيًا، وفقًا للحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة والمدارس الفنية بكل منها.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن التسجيل الإلكترونى يتم من خلال الدخول عبر رابط تنسيق ثانوية العامة 2021 وذلك للتقديم للصف الأول الثانوى، ومن ثم تسجيل الدخول لحسابك أو عبر التسجيل من خلال حساب وزارة التربية والتعليم أو الحساب المدرسى الموحد لجميع الخدمات الإلكترونية فى حالة إن لم يكن لديك البريد الإلكترونى.

آخر موعد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة المصرية والحامعات الأهلية أنه سوف يتم تطبيق نفس القواعد للعام الماضى أما فيما يخص الحدود الدنيا يتم التقديم للالتحاق بالكليات الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية وذلك للعام الجامعى 2021-2022.

وعد التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة

ومن المفترض أن يبدأ التقديم لجميع الجامعات الخاصة في العام الدراسي الجديد عبر موقع التنسيق للكليات الخاصة في مصر، وذلك خلال شهر أغسطس القادم، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي مباشرة، ويمكن للطلاب التقديم بالتنسيق الحكومي المعتاد والتنسيق الخاص، ثم بعد ذلك استكمال الإجراءات للقبول والقيد في أحد الجامعات ولكن فقط فور ظهور نتيجة التنسيق.

تعرف على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لكل الكليات الخاصة ولجميع الجامعات الأهلية الجديدة

ويمكن الدخول للموقع لمعرفة التنسيق الإلكتروني للجميع الجامعات الخاصة وجميع الأهلية في مصر عبر الرابط التالي:

https://www.cpnu-admission.edu.eg