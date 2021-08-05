الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ رؤية مصر لدعم لبنان

النائب محمد عبد الرحمن
النائب محمد عبد الرحمن راضي

أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبنانى الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال راضي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسئولياته لدعم ومساندة لبنان عندما أكد أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل للشعبه، مؤكداً أن مصر اصبحت فى عهد الرئيس السيسى واحدة من أهم دول العالم التى تبارد دائما بتقديم الدعم والمساندة لأى دولة فى العالم كله تواجه اى ازمات وتحتاج الى الدعم والمساندة.

وأكد النائب أن مصر أصبحت تمثل المثل والقدوة أمام العالم كله فى ترسيخ مبادئ جديدة لم يكن يهتم بها المجتمع الدولي، وهى ترسيخ مبدأ التكافل الدولي فيما بين جميع دول العالم للإسراع فى تقديم الدعم الدولى لأى دولة تتعرض لأزمات ومشكلات صعبة، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على تطبيق هذه المبادئ الجديدة والإنسانية.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب اللبناني الشقيق بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

النائب محمد عبد الرحمن راضى مجلس النواب ئيس عبد الفتاح السيسي دعم الشعب اللبنانى الشقيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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الفقراء وقميص عثمان

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