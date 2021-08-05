محافظ القاهرة يجتمع مع شركتي النظافة الجديدتين لاستلام عملهما أول سبتمبر

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مسئولي شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات لبحث الخطوات التنفيذية لاستلام الشركتين عملهما فى المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم .

كما أكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها باعتبارها عاصمة الدولة وواجهتها، مشدداً على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين لأننا جميعاً شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصرى .

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي "انفيرو ماستر" و "ارتقاء" لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز فى هذا الملف الذي تتابعه القيادة السياسية بصورة مستمرة .

وطالب محافظ القاهرة خلال الإجتماع بضرورة توفير صناديق قمامة أمام جميع المحال لعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، ورفع القمامة على مدار اليوم في جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وإزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم "الردش" وكنس الشوارع وإعادة الشكل الجمالي والحضارى لشوارع العاصمة، وأن تقوم هيئة النظافة بالإهتمام بالجزر الوسطى وأعمال التجميل بالشارع ليشعر المواطن بالقاهرة خلال تحركه في الشارع بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة .

كما استعرض اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الإجراءات التنفيذية للعقود المبرمة مع الشركتين اللتين ستبدآن العمل فى المنطقتين الشرقية والغربية أوائل الشهر القادم وإجراءات تسلم المقرات والمعدات التى ستشارك فى أعمال النظافة وخطة التشغيل المقترحة من الشركتين .