توقعات بزيادة أعداد السائحين القادمين من التشيك بنسبة 15%

كشف مصادر مطلعة لـ«الدستور»، أن مصر كانت تستقبل نحو 300 ألف سائح سنوي تشيكي حتى عام 2019 قبيل حدوث جائحة كورونا، كما أنه يعتبر من الأسواق الواعدة سياحيًا الذي من المكن أن يضخ لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين في السنوات المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن التشيك تأتي من أولى الدول التي استأنفت حركاتها السياحية إلى مصر بعد استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، كما أنه من المرحج أن ترتفع الأعداد السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر بنهاية 2021 بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بعام 2019.

واحتفت وزارة السياحة والآثار بالتصريحات الأخيرة لوزير خارجية جمهورية التشيك، حول أوضاع السياحة المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستقطعت أحد تصريحاته: “نثمن الآثار والحضارة المصرية، وأصبحت الشواطئ المصرية في البحر الأحمر هي أفضل مقصد سياحي لبلادنا رغم جائحة الكورونا، ونقدر ما قامت به السلطات المصرية لضمان صحة وآمان السائحين”.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع Prague Morning التشيكي، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلًا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء أجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع "جوجل" خلال شهور الربيع.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلى أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق مؤخرًا على قرار مد مدة إقامة معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج حتى 30 سبتمبر 2021، والذي كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الماضي، وذلك بناء على الطلب التشيكي.

بوست وزارة السياحة والاثار