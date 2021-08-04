الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشروعك» يمول 13 ألف مشروع بتكلفة مليار و453 مليون جنيه ببنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق "مشروعك"قد وصلت إلى أكثر من  مليار و453 مليون جنيه،استفاد منها أكثر من  13 ألف مشروعا، وفرت ما يزيد عن  16ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى أواخر يوليو الماضي.


وأكد على أهمية المبادرة التي تدعم توجهات الدولة بشكل عام ، وتساهم في دعم خطة المحافظة في الدفع بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

جاء ذلك خلاله مناقشته لمستجدات المبادرة مع  اللواء جمال مسعود السكرتير العام الذي أكد أنه عقد اجتماعا بمديري مبادرة "مشروعك"المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المبادرة.

وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لسير العمل في المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ويشارك فيها عدد من البنوك الوطنية ( بنك مصر،الأهلى ، الزراعي ، الإسكان ، الأسكندرية )

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموقف الحالي لعدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة من حيث عدد الطلبات التي تمت الموافقه عليها والتي يتم دراستها،واستعراض إحصائية بموقف البنوك المساهمة في المبادرة ،والعملاء المتميزين بالبرنامج، وعرض أهم المشكلات التي تواجه المقرات اثناء السير في اجراءات الحصول على التمويل ضمن المبادرة التي تستهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالعاملين بالجهاز الإداري للدولة) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك

وأوضحت نهى محمد مدير التعاون الدولي ومدير مشروعك على مستوى المحافظة، أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

مشيرة إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع

بني سويف وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك الدكتور محمد هاني غنيم الشباك الواحد المشروعات المتوسطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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