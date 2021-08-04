«رياضة النواب» تهنئ «كيشو» ببرونزية طوكيو في المصارعة

هنأ النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصري للمصارعة الرومانية، الأربعاء، لتحقيقه الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقامة في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس الجاري.

وأكد رئيس لجنة الشاب في تصريحات صحفية اليوم، أن حصول كيشو على الميدالية الثالثة ، دليل على أن الشباب المصري قادر على رفع اسم بلاده في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن هؤلاء الأبطال يقدمون الدليل على أن الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصري إذا ما توافرت الإرادة القوية والإدارة الجيدة خاصة وأن الدولة سخرت كل إمكانياتها لتحقيق إنجازات رياضية مصرية في هذه الدورة الأولمبية.

وحقق كيشو الميدالية البرونزية للمصارعة بعد الفوز على لاعب روسيا أرتيم سيركوف في مباراة المركز الثالث بمنافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت البعثة المصرية في طوكيو حتى الآن ثلاث ميداليات برونزية بواقع اثنين في التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسي والثالثة لكيشو في المصارعة.

وتشارك مصر في النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ببعثة مكونة من 137 لاعبا ولاعبة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها الأولمبية، حيث يتنافسون في 27 منافسة ضمن 23 رياضة.