الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السبت المقبل.. فتح باب الترشح لعمادة كلية التربية بجامعة طنطا

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من السبت المقبل 2021/8/7 وحتى السبت الموافق 2021/8/14 .

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص يوم الأحد الموافق ‏2021/8/15 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من يوم الإثنين الموافق2021/8/16، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء الموافق 2021/8/18، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/24.

- شروط التقدم للمنصب

وأضاف "ذكي" أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

‏يذكر أن تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا،  وحتى 3:00 عصرا فى التواريخ المبينة أعلاه، على أن تقدم الأوراق المطلوبة من قبل المتقدم أو من يوكله بتوكيل رسمي للتقدم بالأوراق أعلاه خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، على أن يستلم المتقدم إيصالًا موضحًا فيه تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.

فتح باب الترشح لعمادة كلية التربية بجامعة طنطا السبت المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

قرار جمهورى بتخفيف عقوبة الإعدام على هندى لـ«المؤبد»

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل