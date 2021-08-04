الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران: خطة لتحويل المطارات المصرية إلى «صديقة للبيئة»

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من أهدافنا الرئيسية وتتضمن رؤيتنا تخصيص جزء من الاستثمارات في استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات، وقد اتخذت وزارة الطيران المدنى خطوات مُبكرة ومتواصلة فى استخدام الطاقة المتجددة النظيفة من خلال وضع خطة ممنهجة تشمل تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وعدم الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة والذى يساعد هذا على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي، لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الجوي وذلك بحضور السيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدنى. 

وخلال كلمته، عبر وزير الطيران عن خالص تقديره للتعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدنى ووزارتى البيئة والتجارة والصناعة لتطبيق كافة أسس السلامة والجودة وحماية البيئة، مشيرا إلى أن توقيع برتوكول مشترك بين كل من وزارة البيئة والطيران المدنى والتجارة والصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظم خلايا شمسية تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى، فى إطار مجهودات الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة واستراتيجية الطاقة فى مصر 2035 لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة  النظيفة بقطاعات الدولة المختلفة وبخاصة قطاع الطيران المدنى. حيث أن صناعة النقل الجوى تعد من أكثر الصناعات المعنية بالحفاظ على البيئة.

وفى الختام قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتسليم مخرجات مشروعي حوكمة إدارة المياه - الدعم الفني بمطار القاهرة الدولى وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية إلى وزير الطيران المدنى وتتكون من الدليل الإرشادي لمطار القاهرة الدولى والتقرير االنهائي للمشروعين وخرائط توضيحية للمخططات العامة لمحطات المعالجة المقترحة بمطار القاهرة الدولى.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتسليم الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية التى تم عقدها للعاملين بالمطار ووزراتي البيئة والطيران المدني.

يأتى ذلك إدراكا من وزارة البيئة بأهمية المشاركة في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وما يتعلق بترشيد الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها والتوجه نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لما لها من فوائد إيجابية على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري، وما يمليه ذلك من واجب وطني وفي إطار ما يقوم به المشروع من تقديم دعم فني ومالي من أجل تنفيذ نماذج استرشادية لتركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في القطاعات المختلفة.

كما يأتى ذلك في إطار إستراتيجية الطاقة في مصر 2035، المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر عام 2016 والمتضمنة في السيناريو الأمثل للطاقة في مصر أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وزير الطيران الطيران وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة ميناء القاهرة الجوي الدكتورة ياسمين فؤاد

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وائل لطفي

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