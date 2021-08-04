الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 محلات تجارية نظمت أوكازيونات دون تصريح ببورسعيد

اوكازيون
اوكازيون

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، ضبط 6 محال تجارية، نظمت أوكازيونات دون تصريح بالمخالفة للقانون.

انطلقت حملة بقيادة محمد عوض وكيل المديرية وتمكنت من ضبط 3 محلات بدائرة حى الشرق مخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 الخاص بوجوب الإعلان عن الأسعار على المعروضات،  والمادة 35 التي تلزم المحال أن تعلن عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 محلات تجارية بمنطقة العرب، وذلك لعمل أوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة مخالفاً بذلك لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1957.

خالفت المحال المادة 33 والتي يمكن فى حالة التصفية الموسمية أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز إجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد، والمادة 34 التي يحظر من خلالها على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية "أوكازيون" إلا في حالات وبشروط.

شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، علي ضرورة مراقبة حركة الأوكازيون للتأكد من الأسعار على المعروضات، وتطبيق التعليمات بوضع أسعار قبل  الخصم وبعده.

قاد الحملة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل،  وشارك فيها صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وهانى شاكر مفتشى الرقابة التجارية.

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