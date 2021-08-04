أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة بينهم تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، خلال حملات موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

في مجال الأمن العام، ضبط 19 قضية متنوعة ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 1178 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط قضية، تنفيذ 148 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ، ضبط 4 قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.