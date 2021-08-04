وفاة عبدالعزيز القصبي القيادي بـ«الطريقة القصبية الصوفية»

نعت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، بقيادة شيخها الدكتور محمد مهنا، المستشار السابق لشيخ الأزهر المستشار عبدالعزيز القصبي، القيادي بالطريقة القصبية الصوفية، وعم الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ الطريقة القصبية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر، الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مؤسسة البيت المحمدي، في بيان:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي البيت المحمدي للتصوف المستشار عبد العزيز عبد الهادي القصبي، عم الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التضامن بالمجلس، وسوف تشيع الجنازة اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر مباشرة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأوضح بيان “أن الفقيد كان من رجالات التصوف المعروفين بدورهم المحوري والهام في نشر الفكر الوسطي، داخل محافظة الغربية وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث كان من الرجال الزاهدين العاملين الذين أفنوا حياتهم في خدمة طريق أهل الله والدفاع عن الوطن بكل بسالة وشجاعة فكان نعم الرجل ونعم الشيخ ونعم المفكر”.

وتعتبر الطريقة "القصبية" التي ينتمى لها المستشار عبدالعزيز القصبي من الطرق الصوفية الكبرى التي انتهجت منهج أهل الخلوة، وتنتشر في محافظة الغربية وما جاورها من المحافظات مثل الشرقية، والمنوفية ومحافظات أخرى بالإسكندرية، ويترأسها الدكتور عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية وزعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، وصدر قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيينه شيخًا للطريقة خلفًا لوالده الشيخ أحمد القصبي الذى كان محافظا للغربية، وفقًا للمادة 29 من القانون رقم 118 لسنة 1976 في 14 ذو القعدة 1417 الموافق 23 مارس 1997.