أول رد من نقيب الفلاحين بعد تصريحات السيسى بشأن رغيف الخبز

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إننا طالبنا منذ عام بضرورة النظر في سعر رغيف الخبز المدعم واستجاب لنا الرئيس بعد عام كامل، لافتا إلى أن رغيف الخبز المدعم يباع كعلف للمواشي والدواجن بعد تنشيفه الكيلو بـ3 جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم هي عين الحكمة وتبدو بالنظرة السطحية ضد مصلحة المواطن، لكن هي كلمات رئيس شريف أمين على المصلحة العامة لا يعنيه كثرة التطبيل ولا الشعبية الزائفة بقدر ما يعنيه المصير العام للدولة المصرية والمصلحة العليا للعباد والبلاد.

وأشار أبوصدام إلى أن رفع الدعم عن رغيف الخبز وإعادة تسعيره هي أكبر خطوة للتحرر من مورثات عفى عليها الزمن ويستفيد منها الفاسدون أكثر من الفقراء والمحتاجين.

وأوضح أبوصدام أنه سبق ونادى بذلك في 25 من يونيو 2020، وأكد حينها على ضرورة النظر بجديه في منظومة دعم الخبز وأن الاستمرار في دعم الخبز إلى ما لا نهاية خطأ فادح يعرقل الوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح ويقضي على كل جهود الدولة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي.

وأكد أبوصدام أننا نستورد سنويا نحو 12 مليون طن من الأقماح رغم بذل قصارى الجهود لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك حتى أصبحنا نحتل المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح، وتستخدم الحكومة نحو 10 ملايين طن قمح سنويا لدعم رغيف الخبز.

ويستهلك المواطن المصري 180 كيلو من الأقماح تقريبا كل عام وهو أعلى استهلاك للفرد على مستوى العالم، حيث يتراوح متوسط استهلاك الفرد عالميا من القمح نحو 75 كيلو

وبعد أن بات دعم رغيف الخبز منفذًا للفساد وعلفًا للحيوانات فقد أصبح تكريم رغيف الخبز برفع الدعم عنه واجب وطني.