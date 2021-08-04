تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم 4 أغسطس 2021

واصل سعر صرف الريال استقراره مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 للشراء، مقابل 4.19 للبيع ، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.20 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 لشراء، 4.19 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وتستعد المملكة العربية السعودية لعودة مناسك العمرة للمقيمين خارجها، بداية من 10 أغسطس الجاري، وسط توقعات بارتفاع أسعار الريال خلال الأسبوع القادم.

وقررت المملكة السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتًا، لمنع نشر الوباء، حيث أفادت وقتها وزارة الداخلية، بأن «الحكومة ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه»، بالإضافة لقرار السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة، بجانب تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج.

كما قررت وزارة الحج والعمرة فى السعودية ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة بها، محذرة من إلغاء الوكالة لشركات السياحة الخارجية في حالة مخالفتها لتلك الضوابط، حفاظًا على المسافرين والمواطنين داخلها.

وأشار منشور صادر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تم توزيعه على الشركات السياحية، بأن تلك الضوابط تأتي في إطار العودة التدريجية للعمرة وفق النموذج الآمن المعد من الوزارة لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، لمنع انتشار فيروس كورونا.