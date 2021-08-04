لخلافات على السعر.. تجديد حبس متهمين قتلا جزارا وأصابا شقيقه في مشاجرة بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات،على خلفية اتهامهم بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل جزار على يد آخر، أن السبب خلافات على وضع يافطة لتسعيرة اللحم بثمن أقل من المستهلك، باشتراك نجل المتهم فى إصابة شقيق الضحية بجرح قطعي بالظهر أثناء المشاجرة بسلاح أبيض مطواة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وألقي القبض على المتهمين.

- تفاصيل البلاغ

كان مباحث قسم شرطة الزيتون، قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل جزار على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحوم وبيعها بأقل من سعر محل الأول لجلب الزبائن .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مقتل "ش .ح" جزار، وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر بسبب بيع المجني عليه والمصاب اللحمة بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

- معاينة جثة المجني عليه

وانتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة جثة جزار لقي مصرعه بطعنة نافذة بالصدر على يد زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحمة.

كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. وكانت شهدت منطقة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، واقعة مأساوية بطلها جزار في العقد الثالث من العمر قام بالاشتراك مع نجله فى قتل زميله بسبب خلافات نشبت بينهما على زيادة تسعيرة اللحمة لبيعها.

- عقوبة القتل

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.