الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: إنشاء 20 مجمعا خدميا لخدمة أهالي الشهداء وأشمون

مهندس محمد ربيع
مهندس محمد ربيع

قال المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة “حياة كريمة”في المنوفية، أن العمل في المبادرة في مركزي أشمون والشهداء بالمحافظة يقوم على عدة محاور، منها محور البنية التحتية من خلال توصيل المرافق والخدمات العامة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وتطوير شبكة الكهرباء، والاتصالات، إضافة إلى رصف الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في 81 قرية بالمركزين.

وأضاف منسق المبادرة الرئاسية بالمنوفية، أن المحور الثاني يتمثل في المشروعات الخدمية، حيث تم البدء في إنشاء 20 مجمعًا خدميًا، بواقع مجمع خدمي لكل وحدة قروية، لافتًا إلى أن المجمع الخدمي الواحد يضم 8 خدمات بداخله، هي خدمات سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، وشؤون اجتماعية، ومكتب بريد، ومركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومقر مجلس محلي.

- إنشاء مجمع "وحدة الفلاح" في كل وحدة قروية

وأوضح "ربيع"، البدء في إنشاء مجمع "وحدة الفلاح" في كل وحدة قروية لخدمة الفلاحين على مستوى مركزي الشهداء أشمون بواقع 20 مجمعًا، حيث يشمل كل مجمع بداخله 4 مجمعات، هي بنك زراعي، وجمعية زراعية بالمخازن، وإرشاد زراعي، ووحدة بيطرية، موضحًا أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ كل هذه المشروعات في الوقت المحدد للانتهاء من هذه المشروعات.

من جانبه، أكد مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، تعد بداية حقيقية لوضع الدولة يدها على مشكلات الريف المصري والتدخل السريع لحل تلك المشكلات، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذها وتسليمها .

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المركز كثيرة ومتنوعة ومنها توصيل الغاز الطبيعي الي جميع القرى التي كانت محرومة من الغاز الطبيعي، وكذلك توصيل الصرف الصحي إلي جميع القرى والتوابع، موضحا أن من بين تلك المشروعات بناء وتطوير عدد كبير من المدارس بمركز الشهداء والقرى التابعة له

محافظة المنوفية المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة حياة كريمه الطرق الرئيسية الوحدة المحلية المبادرة الريف المصري

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