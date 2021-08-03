بعد 30 سنة من تركها التعليم.. «نادية» تحصل على الدبلوم في المنوفية

قالت نادية المحروقي، أكبر حاصلة على دبلوم الفني الزراعي والمقيمة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنها حققت حلمها بالحصول على الدبلوم بعد مرور 30 سنة من تركها التعليم الأزهري، سبب رغبة أسرتها في تزويجها في سن مبكرة، لافتة إلى أنها حصلت على الدبلوم بتفوق لغير المنتظمين من المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة أشمون، وهي في عمر 52 عاما.

أوضحت أنها لم تحصل على الدبلوم بسبب هدف معين وإنما لرغبتها في استكمال تعليمها، خاصة أنها زوجت أبنائها وأصبحت تفكر في استكمال رغبتها الماضية في استكمال التعليم، موضحة أنها تعمل في العمل العام من خلال توليها منصب أمين المرأة في حزب مستقبل وطن على مستوى مركز أشمون، فضلا عن اهتمامها بالعمل الخيري وإنشاء جمعية خيرية لخدمة المجتمع المحيط في أشمون بشكل خاص والمنوفية بشكل عام .

- حلمها الالتحاق بكلية الزراعة

وأضافت أكبر حاصلة على الدبلوم، أن حلمها بعد الحصول على الدبلوم الفني الزراعي، هو الالتحاق بكلية الزراعة، خاصة أنها كانت طالبة في الثانوي الأزهري وتم الإتفاق مع أسرتها على استكمال العملية التعليمية ولكن لم يحدث ذلك، موضحة أنها حاولت التقديم في الأزهر من جديد للحصول على الثانوية الأزهرية ولكن تم رفض طلبها بسبب تركها المدرسة منذ سنوات بعيدة، وهو ما دعاها إلى التقدم للحصول على الدبلوم.

وأشارت إلى أنها واجهت العديد من التحديات والصعوبات بسبب تقدمها في العمر، ولكن سعادتها كانت في النبتة التي زرعتها في أولادها من حب التعليم ، لافتة إلى أنهم وقفوا بجانبها ودعموها ولكن واجهت عدم تقبل البعض لفكرة عودتها للتعليم، موضحة أن أولادها ساعدوها وشجعوها على التقديم والحصول على الدبلوم، مضيفة أن هناك سعادة كبيرة بين أقاربها وأصدقائها الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة بعد معرفتهم بالحصول على الدبلوم الثانوي الزراعي.