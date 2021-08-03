الخارجية الأمريكية: نتشاور مع حكومات المنطقة للرد على استهداف السفن بالخليج

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، سيكون هناك على الهجوم على ناقلة النفط في خليج عمان، ومواصلة المشاورات مع حكومات المنطقة بشأن كيفية الاستجابة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه من المبكر الحكم على ما يحدث في خليج عُمان بجانب تواصل تبادل المعلومات مع الشركاء، وفق لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قيل.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في إيران بشكل غير عادل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنه يجب على إيران اتخاذ قرار بشأن استئناف محادثات فيينا.

وفى وقت سابق من اليوم، دعا موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، السفن في الخليج لتوخي الحذر بعد حادثة ليست لها علاقة بالقرصنة.

وحذرت سفينتان في خليج عمان في وقت سابق من أنهما فقدتا السيطرة على القيادة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لحادث في الخليج، قرب سواحل الإمارات.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلًا من ميناء "الفجيرة" في الإمارات، مناشدة السفن توخي الحذر عند الاقتراب من هذه المنطقة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في بحر العرب، قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل شخصين من طاقمها.

أفادت إذاعة جيش احتلال إسرائيل، يوم الأحد الماضى، بأن هناك مناقشات في المؤسسة الأمنية، إذا ما كان سيتم الرد عسكريًا على الهجوم الإيراني في خليج عمان.

وأشارت الإذاعة إلى أن من بين الخيارات للرد تنفيذ هجوم على هدف إيراني في البحر أو هجوم سيبراني، وتنفيذ هجوم ضد أهداف إيرانية داخل سوريا.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة.