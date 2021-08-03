‏«مواطنة المحافظين»: مبادئ الدستور منهجنا ونسعى لإعلاء فكر المواطنة

قالت نيفين إسكندر، رئيس لجنة المواطنة بحزب المحافظين، إن تحقيق المواطنة يأتي عندما يتم إشباع الحاجات الأساسية للأفراد بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن المصلحة العامة، وتعتمد لجنة المواطنة في عملها على مبادئ الدستور المصري لعام 2014 وتستمد منهجها من ثلاث مواد ٤ و٩ و٥٣، ‏ولذلك فإن المبادئ الأساسية للجنة هي ‏المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين المواطنين بكافة أشكال وصوره.

وأشارت “إسكندر”، أن اللجنة خلال الفترة القريبة المقبلة تنوى هيكلة اللجنة، وبدء تدريب الأعضاء ‏على رؤية الحزب‏ وأهداف اللجنة ومناهج العمل ومن ثم وضح خطة اللجنة لاعتمادها من السيد الأمين العام والسيد ‏رئيس الحزب، ‏أثناء ذلك ستسعى اللجنة لإقامة فعاليات عامة بهدف مناقشة ما يستجد من قضايا تخص فكر المواطنة، وأيضا بدأ التوسع في قبول العضويات للجنة من المحافظات المختلفة، وستركز اللجنة بشكل أساسي على طرح مشروعات القوانين التي من دورها تحقيق المواطنة الفاعلة مثل مفوضية منع التمييز وقاضي الحريات.

وكان الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بحزب المحافظين، أكد أن الحزب سيبدأ خلال الفترة المقبلة عددًا من الفعاليات الثقافية، بالتعاون مع رابطة الأدباء المصريين، مشيرًا خلال اجتماع أمناء الحزب واللجان المركزية بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد إلى أنه يجهز لعدد من الندوات الثقافية بهدف توفير الدعم لشباب الأدباء والروائيين لتسهيل دخولهم مجال النشر.

وأضاف "صلاح"، أنه تم الاتفاق مع عدد من دور النشر المصرية على توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين الحزب ودور النشر وهو ما سوف يكون له بالغ الأثر في الفترات القادمة على دخول عدد كبير من شباب الحزب لمعترك الاحتراف في النشر.

ولفت إلى أن تعاون حزب المحافظين ورابطة الأدباء المصريين أسفر عن مساعدة شباب الأدباء في تحقيق حلمهم ونشر إبداعاتهم الأدبية في معرض الكتاب، حيث وصل عددهم إلى 60 كاتبًا وروائيًا، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية متخصصة للتعاون في مجال تأهيل كوادر الحزب للعمل الإعلامي بالقاهرة وباقي المحافظات.